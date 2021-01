Eksportkontrol af vacciner iværksættes efter strid med det svensk-britiske selskab AstraZeneca.

EU-Kommissionen fortæller fredag, at den har tilsluttet sig en plan om at kontrollere eksporten af vacciner fra EU. Det gælder også i forhold til Storbritannien.

Det sættes i værk for at sikre, at der er nok forsyninger til Europas borgere.

EU's handelskommissær, Valdis Dombrovskis, siger på et pressemøde, at overvågningen af eksporten vil være "tidsbegrænset" til udgangen af marts. Og den skal kun gælde over for vacciner mod covid-19, som EU har købt og betalt for på forhånd.

Planen sættes i værk, mens EU-Kommissionen er kommet i en hård strid med den svensk-britisk medicinalvirksomhed AstraZeneca, der har meddelt, at den i første kvartal kun kan levere langt under halvdelen af de doser, der var aftalt med EU.

EU har betalt AstraZeneca flere milliarder kroner i udviklingen af vaccinen og aftalt en plan for leverancer. Den løber selskabet fra nu, mener Kommissionen, mens det stadig opretholder store leverancer til Storbritannien og USA.

/ritzau/AFP