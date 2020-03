Der bliver arbejdet på højtryk for at få strandede EU-borgere hjem fra hele verden, oplyser kommissær.

EU arbejder på alle fronter for at hjælpe EU-borgere hjem, som er strandet i Marokko, efter at landet søndag har lukket for al flytrafik på grund af udbruddet af coronavirus.

Det siger EU-kommissær for kriseberedskab, Janez Lenarcic.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at støtte EU-borgere.

- EU's civilbeskyttelsesmekanisme har nu gennem 24-timers service for nødberedskab hjulpet over 800 EU-borgere tilbage til Europa fra Kina, Japan, USA og senest Marokko, siger han.

Mandag aktiverede Østrig EU's civilbeskyttelsesmekanisme, som er et samarbejdssystem i EU om nødhjælp ved katastrofer.

Her anmodede landet om bistand til at bringe østrigske og andre EU-borgere hjem fra Marrakech i Marokko.

Tirsdag morgen landede et østrigsk fly i Wien fra Marrakech med 290 passagerer ombord. Flyet var medfinansieret af EU-Kommissionen.

Det er frem til 19. marts mulig for tomme fly at lande i Marrakech og fragte EU-borgere ud af landet, siger EU's udenrigschef Josep Borrell.

Den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), oplyste mandag, at der er registreret 1173 danskere som værende i Marokko.

Mandag meddelte det danske udenrigsministerium, at der er nedsat en dansk taskforce, som kun skal fokusere på, hvordan danskere fanget i Marokko kan komme tilbage til Danmark.

Marokko har søndag lukket ned for al flytrafik, og derfor er flere EU-borgere strandet i landet.

/ritzau/