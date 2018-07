Der er ikke mange gode grunde for EU til at løbe den risiko at svække det indre marked, siger Barnier.

Bruxelles. Der er gode ting i Theresa Mays hvidbog med britiske forslag til vejen videre frem i forhandlingerne om den britiske exit fra EU.

Men den britiske premierministers hvidbog rejser også mange spørgsmål, som nu skal afklares.

Og nogle af de britiske forslag synes endda at gå stik imod EU's krav om, at man ikke kan plukke dele af EU's indre marked ud og droppe resten.

Sådan lyder meldingen fredag fra EU's chefforhandler, Michel Barnier, efter et europaministermøde i Bruxelles for de 27 lande, der fortsætter i EU.

- Der er mange elementer i hvidbogen, der er meget nyttige for vores diskussioner, siger Michel Barnier på et pressemøde.

- Der er andre ting, der rejser nogle problemer.

- Og nogle elementer synes at modsige Det Europæiske Råds retningslinjer om, at man ikke kan dele det indre markeds fire friheder og integritet op, siger han.

De fire friheder i EU's indre marked er fri bevægelighed for personer, varer, tjenesteydelser og kapital.

Her ønsker Storbritannien fri bevægelighed alene for varer. Og den går ikke, lyder budskabet fra EU-forhandleren.

- Der er ikke mange gode grunde for EU til at løbe den risiko at svække det indre marked.

- Og der er ingen begrundelse for at skabe flere byrder for erhvervslivet, bare fordi Storbritannien vil ud af EU, siger Michel Barnier.

/ritzau/