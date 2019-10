EU-ambassadørerne i Bruxelles mødes igen om brexit mandag, siger diplomater.

EU har ikke truffet nogen beslutning om en brexit-udskydelse ved møder fredag. EU-ambassadørerne i Bruxelles mødes igen om brexit mandag. Det siger diplomater.

- Repræsentanter for de 27 medlemslande enedes om at udsætte beslutningen til næste uge. Men diplomater siger, at der i princippet er enighed om at udsætte brexit til efter den fastsatte tidsfrist, som er 31. oktober.

- Der føres nu drøftelser om, hvor lang udsættelsen skal være, hedder det.

EU's brexit-forhandler, Michel Barnier, sagde, at der fredag blev ført "excellente drøftelser" om brexit.

Talskvinden for EU-Kommissionen, Mina Andreeva, siger, at "arbejdet fortsætter i de kommende døgn".

Ambassadørerne har ifølge to diplomater fastsat sent mandag som en uformel tidsfrist for en beslutning - det er blot to dage før den gældende brexit-tidsfrist.

