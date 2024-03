EU har besluttet at sende krigsskibe til Det Røde Hav for at beskytte handelsskibe, der bliver angrebet.

EU har besluttet at sende krigsskibe til Det Røde Hav for at beskytte den civile skibstrafik. Det oplyser Ursula von der Leyen på X.

- Jeg hilser dagens beslutning om at lancere EU-flådestyrkeoperation Aspides velkommen.

- Europa vil sikre fri sejlads i Det Røde Hav i samarbejde med vores internationale partnere, skriver Ursula von der Leyen på X.

Beslutningen blev taget mandag på et møde for EU-landenes udenrigsministre. Her deltog udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M).

Han fastslog forud for mødet, at den nye mission også vil involvere Danmark.

- Vi har allerede i Folketinget taget højde for, at den danske fregat, vi har sendt afsted, vil kunne overgå til en EU-mission, siger Lars Løkke Rasmussen.

Fregatten Iver Huitfeldt afsejlede 29. januar mod Suez og er ankommet til Det Røde Hav for at indgå i den amerikanskledede defensive Operation Prosperity Guardian.

Det danske skib ventes dog at bidrage til EU-missionen. Løkke mener, at EU-missionen vil kunne gøre en forskel, fordi den vil omfatte lande, som hidtil har afholdt sig fra at bidrage til den amerikanskledede mission.

- I Tyskland er man på vej til at sende en fregat afsted, der kan indgå i denne mission. Det viser merværdien ved, at vi får en EU-mission på plads.

- Der er mere end 20 lande, der bakker op om den mission, den danske fregat er sendt ned til, men der er også nogle EU-lande, der har holdt sig ude af den mission. De kommer nu med i den nye EU-mission, sagde Løkke forud for mødet.

Den danske fregat er indsat for at beskytte fragtskibe, der sender missiler og droner mod den internationale skibstrafik for at vise støtte til palæstinenserne i Gaza.

Fregatten skal fungere som et defensivt skjold mellem fragtskibene og de missiler, som houthierne sender afsted mod dem. Missionen betragtes som langt farligere for den danske besætning end tidligere piratmissioner.

- Det er vigtigt, fordi vi skal have genoprettet den internationale skibstrafik af hensyn til verdenshandlen og vores søfolks sikkerhed, sagde Lars Løkke Rasmussen.

Han mener, at den eksisterende internationale koalition i området allerede har haft effekt i forhold til at dæmpe problemerne.

- Det bliver yderligere styrket, når der kommer en EU-mission. Det vil forhåbentlig ske hurtigt. Som jeg forstår det, er den tyske fregat afsejlet, men kan først indgå i missionen, når beslutningerne er truffet i Tyskland og i Bruxelles i dag, sagde Lars Løkke Rasmussen før mødet.

Han understregede, at EU-missionen vil blive sendt afsted på et "defensivt mandat". Det vil sige, at de europæiske krigsskibe skal følge og beskytte handelsskibene.

- Og så skal de selvfølgelig kun forsvare sig. Det er det samme mandat som Operation Prosperity Guardian, som Danmark deltager i, sagde Lars Løkke Rasmussen.

Dansk Industri er taknemmelig for, at Danmark og resten af EU nu vil øge indsatsen.

De fortsatte angreb fra houthier tvinger lige nu rederierne til at omlægge deres ruter og sejle rundt om Afrika i stedet for at sejle via Suezkanalen og Det Røde Hav, siger Peter Dige Thagesen, underdirektør for global handel og investeringer.

/ritzau/