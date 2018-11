Den omstridte Brexit-aftale mellem EU og Storbritanninen er nu godkendt af EU's regeringsledere.

Således har de respektive landes regeringsledere officielt givet deres tilslutning til brexit-aftalen på et topmøde i Bruxelles. Det oplyser Europarådets formand Donald Tusk på Twitter.

Den danske regeringsleder er som bekendt statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Han kalder på Twitter 'skilsmisseaftalen,' som den ofte omtales som, for en fornuftig aftale.

Så har vi gjort vores del. Fornuftig aftale, som nu skal godkendes i UK. https://t.co/b4aqmcnkVC — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) 25. november 2018

'Så har vi gjort vores del. Fornuftig aftale, som nu skal godkendes i UK,' skriver han.

Han henviser med sit Tweet til, at nyheden om godkendelsen fra EU på ingen måde betyder, at aftalen kommer til at bære hele vejen frem til, at der er skrevet under fra begge parter på skilsmissepapirerne.

Først når det britiske parlament har stemt aftalen igennem, vil den være gældende. Og det kan vise sig mere end svært.

Den britiske premierminister, Theresa May, har haft ganske svært ved at sikre sig et flertal i parlamentet til den aftale, hun selv står inde for og som EU's regeringsledere altså nu har godkendt.

Tre oppositionspartier har meldt ud, at de vil stemme nej. Og endda fra Theresa Mays egne rækker er der udpræget skepsis om aftalen.

Det har blandt andet ført til, at en række ministre har forladt Theresa Mays regering, herunder den britiske brexit-minister, Dominic Raab.

Udtrædelsesaftalen, hvis den bliver stemt igennem i det britiske parlament, er juridisk bindende og skal regulere en lang række områder.

Det gælder blandt andet det finansielle mellemværende mellem EU og Storbritannien og rettigheder for britiske borgere i EU-lande og omvendt.