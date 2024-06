Ukraine ansøgte om medlemskab af EU kort efter Ruslands invasion af landet i 2022.

EU-Kommissionen bekræfter fredag i en rapport, at kandidatlandet Ukraine har opfyldt de nødvendige kriterier for at kunne påbegynde optagelsesforhandlinger med EU.

Det oplyser Ukraines premierminister, Denys Sjmyhal, på beskedtjenesten Telegram ifølge Reuters.

- Nu forventer vi, at vores europæiske partnere tager det næste skridt - at påbegynde forhandlinger om medlemskab af Den Europæiske Union allerede denne måned, skriver Sjmyhal.

Ukraine ansøgte om medlemskab af EU få dage efter Ruslands invasion af landet i februar 2022.

I juni 2022 fik Ukraine så status af EU-kandidatland.

Kriterier, som Ukraine hidtil ikke har opfyldt, er blandt andet, at landet skal indføre foranstaltninger mod korruption og politisk lobbyisme.

Ukraine er ikke det eneste land, der har fået EU-kommissionens godkendelse til at kunne indgå i optagelsesforhandlinger.

Også Moldova opfylder nu de nødvendige kriterier.

Det oplyser EU-Kommissionen ifølge nyhedsbureauet AFP.

Beslutningen om overhovedet at forhandle om optagelse med Ukraine og Moldova blev taget af EU's stats- og regeringschefer på et topmøde i december sidste år.

Alle lande undtaget Ungarn stemte for. Ungarn stemte ikke.

Ifølge AFP presser en række EU-lande på, for at de formelle forhandlinger med landene påbegyndes 25. juni.

Men der er frygt for, at netop Ungarn vil spænde ben for dette.

Ungarn er det land i EU, som har det tætteste forhold til Rusland, og som har været mest kritisk over for EU's opbakning til Ukraine.

Meldingen om Ukraine kommer, samtidig med at landets præsident, Volodymyr Zelenskyj, besøger Frankrig.

Han har fredag talt i det franske parlament og deltog torsdag i mindehøjtidelighederne i forbindelse med 80-året for D-dag i Normandiet.

/ritzau/