Diplomater: Der tages nu hul på en ny fase af hemmelige forhandlinger i et forsøg på at nå frem til aftale.

EU's chefforhandler, Michel Barnier, har fået grønt lys fra 27 EU-lande til at føre intense brexit-forhandlinger med Storbritannien, siger diplomater til Reuters.

- Dermed tages der hul på en ny fase af intense og hemmelige forhandlinger i et forsøg på at nå frem til en aftale, siger to højtstående diplomatiske kilder til Reuters.

Samtidig skriver The Guardian, at Barnier har fået mandat til "tunnelforhandlinger", som dækker over en mere omfattende og ny forhandlingsfase.

EU-præsident Donald Tusk siger, at han har modtaget "lovende signaler" om brexit fra Irlands premierminister, Leo Varadkar. Varadkar siger ifølge Tusk, at en brexit-aftale stadig er mulig.

Den britiske brexit-minister, Steve Barclay, har netop genoptaget forhandlinger med Barnier.

