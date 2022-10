Lyt til artiklen

Telefoner, tablets og kameraer skal fra 2024 oplades af én fælles omformer.

Det har Det Europæiske Parlament tirsdag besluttet, skriver Reuters.

Beslutningen, der kommer til at gælde i EU, menes at komme til at påvirke især en techgigant: Apple.

Apple, der er producenten bag populære produkter som iPhone, Ipads og Airpods, har før beslutningen advaret mod det nu gennemførte forslag.

De oplyste dengang, at konsekvenserne af at indføre en fælles omformer, ville skade innovationen og skabe et enormt bjerg af elektronisk affald.

Men det har beslutningstagerne hos EU ignoreret – og fra 2024 må techgiganten, og andre techselskaber, rette ind under EUs nye reform.

Den Europæiske Kommission anslår, at beslutningen kommer til at spare 250 millioner euros for forbrugerne.