I videoen foroven kan du se et sammenklip af Trumps tidligere kontante udtalelser om atomaftalen og Iran.



EU's udenrigschef, Federica Mogherini, opfordrer det internationale samfund til at holde fast i atomaftalen med Iran.

Det sker efter, at den amerikanske præsident, Donald Trump, tirsdag aften dansk tid meddelte, at USA forlader aftalen.

»Aftalen med Iran om landets atomprogram er i live og leverer,« siger Mogherini ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det er særligt præsidentens melding om at genindføre sanktioner, der bekymrer hende.

EU-præsident, Donald Tusk, skriver på Twitter, at EU-landene vil diskutere USA's exit fra aftalen på et topmøde i Bulgarien næste uge.

Foto: JONATHAN ERNST Foto: JONATHAN ERNST

Aftalen er lavet for at forhindre at iranerne udvikler atomvåben. Men samtidig skulle omverdenen ophæve sanktioner mod landet.

USA's største allierede i Europa beklager i en fælles udtalelse USA's beslutning om at forlade aftalen om Irans atomprogram.

Det skriver den franske præsident, Emmanuel Macron, på Twitter:

La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni regrettent la décision américaine de sortir de l’accord nucléaire iranien. Le régime international de lutte contre la prolifération nucléaire est en jeu.https://t.co/fHuuUMUsCj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 8. maj 2018

Efter talen melder præsidentkontoret i Frankrig, at præsident Emmanuel Macron, har været i kontakt med den tyske kansler, Angela Merkel og den britiske premierminister, Theresa May.

De tre europæiske lande var med til at forhandle aftalen på plads i 2015 sammen med USA, Rusland og Iran.

Også i Rusland beklager man den amerikanske beslutning. Ifølge russiske repræsentanter i EU vil man forsøge at fastholde aftalen, skriver det russiske nyhedsbureau RIA ifølge Reuters.

Foto: SAUL LOEB Foto: SAUL LOEB

På den anden side står den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, der kalder Trumps beslutning for "modig og rigtig".

»Det har været en opskrift på katastrofe,« siger han.

Den iranske atomaftale * Atomaftalen med Iran blev indgået i juli 2015 og løber efter planen til 2025. * Den sikrer internationale atominspektører adgang til iranske atomanlæg. * Iran forpligter sig til, at atomprogrammet kun er til civile formål. * Til gengæld er en lang række internationale sanktioner mod Iran blevet ophævet. * Aftalen er indgået mellem Iran og de fem permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd - USA, Kina, Rusland, Frankrig og Storbritannien - plus Tyskland. Kilde: AFP. /ritzau/

/ritzau/