Sveriges justitsminister fortæller, at retssagsoverførsler var en topprioritet under det svenske formandskab.

EU-Ministerrådet er nået til enighed om en fælles linje i forhold til EU-lovgivning om overførsel af retssager mellem EU-medlemsstater.

Det skriver EU-Ministerrådet i en pressemeddelelse mandag.

At der nu er konsensus sætter man pris på fra svensk side af.

- Det var en topprioritet under det svenske formandskab.

- Vi startede forhandlingerne i Rådet, og vi er glade for at kunne støtte op om det spanske formandskab i dag, når vi sætter punktum på det her ekstremt vigtige værktøj, siger den svenske justitsminister, Gunnar Strömmer.

Han mener, at det er et ekstremt vigtigt værktøj for at blive endnu mere effektiv, når det gælder bekæmpelse af organiseret kriminalitet på tværs af grænserne.

På baggrund af det rådet er kommet frem til, skal der efterfølgende forhandles med EU-Parlamentet, og hvis der gives grønt lys, kan loven træde i kraft.

Med den endelige lovtekst er meningen, at den skal sætte rammer for overførsler af strafferetssager, hvilket ifølge Rådet bør føre til øget effektivitet og retssikkerhed.

Rådet skriver, at med stigende kriminalitet på tværs af grænserne, er strafferetsplejen rundt omkring i EU blevet mødt af situationer, hvor flere medlemsstater har ret til at retsforfølge den samme sag.

Dette gælder især for kriminalitet udført af organiserede kriminelle grupper.

Lovgivning om overførsler af disse sager har til hensigt at klargøre, i hvilken medlemsstat det vil give mest mening at føre retssagen i.

