Flytrafik, handel og finansielle ydelser skal sikres med nødplan, som EU-Kommissionen har udarbejdet.

Med blot 100 dage til Storbritanniens planlagte udtræden af EU har EU-Kommissionen onsdag fremlagt initiativer, der skal mindske de negative effekter for handel, flytrafik og klima i tilfælde af en afsked uden aftale.

Nødplanen fokuserer på 14 områder.

- Vi ser på forskellige områder, og vi træffer nødvendige foranstaltninger for at minimere omvæltningerne, siger næstformand i kommissionen Valdis Dombrovskis.

Planen tager hånd om flytrafikken, så den ikke bliver totalt afbrudt mellem Storbritannien og EU efter brexit. Der gives - på betingelser - midlertidig tilladelse til nogle flyvninger i EU-området. Tilladelsen vil gælde i et år.

Desuden lægger EU-Kommissionen op til, at britiske finansvirksomheder fortsat kan have adgang til markeder i EU - også i et år.

Risikoen for en aftaleløs skilsmisse er vokset, efter at den britiske premierminister Theresa May i december udskød sit planlagte forsøg på at få udtrædelsesaftalen godkendt i det britiske parlament.

Udtrædelsesaftalen blev godkendt af May og EU's øvrige stats- og regeringschefer 25. november i Bruxelles. Den skal også godkendes af det britiske parlament og af EU-Parlamentet.

Nødplanen vil kun "kunne begrænse skaden", understreger Valdis Dombrovskis.

Den kan ikke udligne effekten af en udtrædelsesaftale.

- Det er klart, det er bedre at blive end at forlade EU, og det er bedre at forlade med en aftale, hvis man forlader EU, siger Dombrovskis.

Kommissionen skriver i nødplanen, at det kan være, at varer fra Storbritannien skal kontrolleres på grænsen til EU.

/ritzau/