Mandag aften er der sket en voldsom skudveksling i Belgiens hovedstad.

Mindst to personer er dræbt af skud og det har fået EU-Kommisionens formand Ursula von der Leyen til at kommentere på den drabelige hændelse, som er blevet bekræftet af belgisk politi.

'Mit hjerte går i aften til familierne og til de to ofre for det foragtelige angreb, der fandt sted i Bruxelles. Min absolutte støtte til de belgiske politistyrker til hurtigt at pågribe den mistænkte.'

'Vi står sammen mod terror.'

Ingen officiel belgisk myndighed har bekræftet, at der er tale om en terroraktion.

Artiklen opdateres...

Nous sommes unis contre la terreur. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 16, 2023

Du kan følge B.T.s livedækning af situationen her.