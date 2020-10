EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, vil foreløbig isolere sig indtil tirsdag morgen.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, er gået i selvisolation, efter at hun har været i kontakt med en person, der er blevet testet positiv for coronavirus.

Det skriver hun mandag morgen på Twitter.

Her oplyser hun, at hun tirsdag i sidste uge deltog i et møde med en person, som søndag fik et positivt svar på en coronatest.

- I tråd med reglerne har jeg valgt at gå i selvisolation indtil i morgen tidlig (tirsdag, red.), skriver Ursula von der Leyen.

Hun tilføjer, at hun blev testet negativ torsdag, og at hun har taget en ny test mandag morgen.

Det er ikke første gang, at EU's topledelse bliver stækket af den globale coronapandemi.

Sidst i september måtte EU-præsident Charles Michel gå i karantæne, efter at en sikkerhedsvagt, som han havde været i tæt kontakt med, var blevet testet positiv.

Dermed måtte et planlagt EU-topmøde med EU's stats- og regeringschefer udskydes en uge.

Mødet blev i stedet holdt fredag i sidste uge, og her var det meget apropos også coronapandemien, der kom på dagsordenen.

EU forhandler i øjeblikket med flere medicinalselskaber om køb af mulige vacciner mod coronavirus.

Kommissionen har allerede afsluttet to købsaftaler og forhandler om fire andre, fortalte Ursula von der Leyen efter fredagens topmøde.

Blandt de store opgaver på den nu isolationsramte Ursula von der Leyens dagsorden er også de komplicerede brexitforhandlinger med Storbritannien.

Lørdag talte hun i telefon med den britiske premierminister, Boris Johnson, om de fastkørte forhandlinger.

Her blev de enige om at sætte yderligere skub i processen for at opnå en aftale om, hvilke aftaler der skal gælde, når overgangsperioden for det britiske exit af unionen udløber 31. december.

/ritzau/