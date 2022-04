Europa-Kommissionens formand Ursula von der Leyen tager bladet fra munden.

Det gør hun efter, at den russiske gasgigant Gazprom slukkede og lukkede for gassen til Polen og Bulgarien onsdag morgen.

På Twitter sender hun en direkte hilsen til Putin om, at han endnu en gang har fejlet i sin plan.

'I dag fejlede Putin endnu en gang i sit forsøg på at skabe splittelse blandt europæerne,' lød det i tweetet fra formanden.

'Ruslands æra med fossile brændstoffer i Europa vil ende. Vi er fast besluttet på at få det til at ske hurtigst muligt,' skriver von der Leyen videre.

I løbet af onsdagen har den tyske diplomat omtalt det russiske gasstop som et forsøg på grov afpresning.

EU vil komme med en koordineret reaktion på Ruslands udmelding om, at der lukkes for gasleverancerne til EU-landene Polen og Bulgarien. Det skriver EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, også på Twitter.

I første omgang vil den danske regering i EU-regi bidrage til at hjælpe Bulgarien og Polen med at mildne slaget fra den manglende russiske gas.

»Bulgarien er nok mere udsat. Det er den danske regerings holdning, at vi skal hjælpe gå godt, som vi overhovedet kan,« siger Dan Jørgensen.

Rusland varslede tirsdag, at man ville slukke for gassen til Polen og Bulgarien på grund af manglende betaling.

EU-landene har nægtet at betale for russisk gas, da Putin krævede, at gassen skulle betales med rubler og ikke euro og dollar. Rusland er sanktioneret fra at benytte sig af disse valutaer.

Von der Leyen advarer ifølge AFP om, at det at give efter for det russiske rubelkrav er det samme som at bryde de vedtagne sanktioner mod Rusland.