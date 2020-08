Forhåndsaftale med biotech-selskabet Curevac skal sikre forsyning til samtlige 27 medlemslande.

EU forhandler i øjeblikket med det tyske biotech-selskab Curevac om et stort indkøb af en mulig vaccine mod coronavirus.

Det oplyser EU's sundhedskommissær, Stella Kyriakides, torsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge kommissæren har parterne diskuteret en forhåndsaftale om et indkøb af 225 millioner doser af midlet.

- I dag har vi færdiggjort forhandlingerne med det europæiske firma Curevac for at øge chancerne for at finde en effektiv vaccine mod coronavirus, siger Stella Kyriakides.

EU vil nu indlede forhandlinger om en kontrakt med Curevac. Den skal sikre forsyning til alle unionens 27 medlemslande.

Først skal vaccinen dog testes og godkendes af de europæiske sundhedsmyndigheder.

/ritzau/