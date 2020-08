Ifølge EU's chefforhandler går brexitforhandlingerne baglæns. Han tvivler på, at parterne kan blive enige.

Der er absolut ingen fremskridt i forhandlingerne om en brexit-aftale mellem EU og Storbritannien.

Ifølge EU's chefforhandler, Michel Barnier, går forhandlingerne nærmere baglæns, og dermed er parterne stadig milevidt fra hinanden.

- På dette tidspunkt virker en aftale mellem Storbritannien og EU usandsynlig, siger han på et pressemøde fredag efter en ny runde forhandlinger.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Om kun fire en halv måned er briterne helt ude af de nuværende overgangsaftaler med EU.

Men der er fortsat ingen, som ved, hvordan relationerne skal være mellem Bruxelles og London fra nytår.

Og forhandlingerne virker til at være gået i hårdknude. Tirsdag begyndte en ny runde forhandlinger. Fokus i denne omgang har været spørgsmål om handel og fiskeri.

Parterne er ifølge Michel Barnier ikke kommet hinanden nærmere.

- Dem, der havde håbet, at ugens forhandlinger ville gå hurtigt, vil være skuffede.

- Jeg er desværre også skuffet og bekymret og overrasket, tilføjer han.

Storbritanniens chefforhandler, David Frost, beskylder EU for at stå i vejen for en aftale - blandt andet ved at insistere på, at parterne bliver enige om en aftale om fiskeri, før man kan gå videre til andre punkter.

- Det gør det unødvendigt svært at gøre fremskridt. Der er andre væsentlige problemer, der også skal løses, siger David Frost på et pressemøde ifølge Reuters.

Storbritannien kæmper med et af de værste tilbageslag i økonomien i G7-gruppen som følge af coronapandemien. Storbritannien har et af de højeste covid-19-dødstal per indbygger i Europa.

Den britiske regering sagde mandag, at den tror, en aftale med EU kan være på plads i september.

Uden en aftale vil briterne stå over for et såkaldt hårdt brexit, som mange investorer frygter, vil forværre landets økonomiske krise.

