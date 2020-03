Der lukkes for indrejse til 27 europæiske lande som følge af coronavirus.

EU's stats- og regeringschefer er på et møde tirsdag aften blevet enige om at forbyde ikke-nødvendige rejser til EU i 30 dage.

Forbuddet gælder borgere fra tredjelande. Borgere fra fem lande er undtaget.

EU-præsident Charles Michel bekræfter beslutningen på et pressemøde, efter at EU's stats- og regeringschefer har holdt et møde på videokonference.

Beslutningen er begrundet med, at man vil forsøge at bremse spredningen af coronavirus, som i ugevis har haft et godt tag i Europa.

Norge, Schweiz, Island, Liechtenstein og Storbritannien er ikke omfattet af rejserestriktionerne.

På tirsdagens møde havde EU-landene også en svær diskussion om de interne grænser, efter at en del EU-lande har indført restriktioner. Det fortæller EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.

- Det var en intens diskussion. Det stod klart, at vi skal passe meget på med vores indre marked. Det er det vigtigste instrument, vi har i vores økonomi, og det er af største betydning, at vi holder det indre marked åbent, siger hun.

Italiens premierminister, Giuseppe Conte, advarede tirsdag ifølge en regeringskilde sine kolleger i de øvrige EU-lande om, at coronavirus forårsager en "socioøkonomisk tsunami" i hele Europa.

Han advarede om, at intet EU-land vil være uberørt af denne "tsunami" og opfordrede til økonomisk hjælp.

Et længe planlagt topmøde i Bruxelles i næste uge bliver holdt som videokonference. Det blev landene enige om tirsdag.

/ritzau/