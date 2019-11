Forbrugerne skal kunne foretage valg på baggrund af blandt andet "etiske overvejelser", fastslår EU-Domstolen.

Fødevarer fra israelskbesatte områder skal udstyres med en tydelig mærkning for at undgå at vildlede forbrugerne.

Det har EU's øverste domstol tirsdag bestemt.

Ifølge EU-Domstolen skal fødevarer i EU være påført mærker, så forbrugere kan foretage valg på baggrund af "etiske overvejelser og overvejelser i forhold til efterlevelse af international lov".

Tirsdagens dom kommer, efter at Frankrigs øverste domstol bad om en afklaring i forhold til varer fra Vestbredden, Golan-højderne og Østjerusalem.

- Fødevarer, der kommer fra områder, der er besat af Israel, skal have tydelig markering af, hvor de kommer fra, lyder det fra EU-Domstolen.

Frankrig offentliggjorde i 2016 retningslinjer, der betød, at produkter fra israelskbesatte områder skulle mærkes.

Det blev dog udfordret af Den Europæiske Organisation for Jøder samt firmaet Psagot, som har flere vingårde i besatte områder.

Ifølge EU-Domstolen er det vildledende over for forbrugerne at sætte mærkatet "Staten Israel" på fødevarer, som kommer fra "områder, der er besat af Israel, og som ikke er inden for landets jurisdiktion".

Frankrigs afgørelse i 2016 blev modtaget med kritik af Israel.

Israel beskyldte franskmændene for at hjælpe propalæstinensiske aktivister med et boykot mod Israel. Frankrig blev også beskyldt for at være dobbeltmoralske ved at ignorere andre konflikter om landområder verden over.

I 2015 udløste det en diplomatisk krise mellem EU og Israel, da der i Bruxelles blev vedtaget regler, der reelt set betød, at alle EU-lande skulle mærke produkter fra bosættelser.

/ritzau/AFP