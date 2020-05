Hvert år den 9. maj er det Europadag. Det plejer at blive fejret med fysiske arrangementer og debatter. Men coronapandemien har sat en stopper for årets fejring, som ellers markerer 70-årsdagen for Schuman-erklæringen, der var grundstenen til det EU, vi kender i dag. Europæere opfordres til at sætte EU-flag i vinduerne lørdag. (Arkivfoto) Yves Herman/Reuters