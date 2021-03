Ekstra doser skal sikre den fri bevægelighed, siger EU-Kommissionen om aftale med vaccineproducenter.

EU modtager fire millioner ekstra doser af en coronavaccine produceret af de to selskaber BioNTech og Pfizer i marts.

Doserne vil blive leveret i løbet af de kommende to uger.

Vaccinerne er målrettet brændpunkter, siger kommissionsformand Ursula von der Leyen i en pressemeddelelse. Men de tilbydes alle EU-lande.

- Jeg er glad for i dag at kunne annoncere en aftale med BioNTech/Pfizer, som vil tilbyde medlemslandene yderligere fire millioner vaccinedoser før udgangen af marts, siger hun.

De ekstra doser skal ifølge EU-Kommissionens meddelelse blandt andre sikre fri bevægelighed over grænserne.

De tilbydes medlemslandene efter samme fordelingsnøgle som de øvrige vacciner fra EU's fælles vaccineprogram. Det sker på baggrund af antal indbyggere i landene.

Doserne skal "hjælpe medlemslandene i deres bestræbelser på at holde spredningen af nye varianter under kontrol".

Som aktuelle brændpunkter nævner EU-Kommissionen blandt andet den franske by Nice, den italienske by Bolzano, Tyrol i Østrig og den tyske delstat Bayern.

- Gennem målrettet anvendelse, hvor der er mest brug for dem, særligt i grænseregioner, skal disse doser sikre og genetablere den fri bevægelighed for mennesker og varer. Det er afgørende for sundhedssystemerne og det indre marked, siger von der Leyen.

EU-landene besluttede sidste sommer at samarbejde om indkøb af vacciner mod coronavirus.

Hen over vinteren har flere producenter haft problemer med at levere som lovet, og det har medført højlydt kritik fra medlemslandene. EU-

Kommissionen har med forskellige tiltag forsøgt at lægge pres på producenterne, men antal leverede doser er stadig langt under det oprindeligt annoncerede. Det gælder særligt AstraZeneca.

Der er indgået aftaler med en række forskellige producenter om vaccinekøb. Torsdag ventes yderligere en vaccine at få en betinget markedsgodkendelse i EU, når Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) holder møde.

Det er en vaccine fra Johnson & Johnson. Den har den fordel, at man kun skal have et enkelt stik. De vacciner, som indtil videre er godkendt, kræver to stik, før de får fuld effekt.

/ritzau/