EU støtter lederen af den demokratisk valgte nationalforsamling i Venezuela, Juan Guaidó, som præsident.

Det venezuelanske folks stemme kan ikke ignoreres.

Sådan lyder reaktionen onsdag aften fra EU, der samtidig erklærer sin støtte til oppositionslederen i Venezuela, 35-årige Juan Guaidó, der tidligere på dagen udråbte sig selv til præsident.

EU's udenrigschef, Federica Mogherini, opfordrer på vegne af EU til, at der igangsættes en proces for "frie og troværdige valg" i Venezuela.

- Folket i Venezuela beder om demokrati og muligheden for selv at bestemme deres skæbne, udtaler Mogherini på vegne af de 28 medlemslande.

USA, Canada, flere sydamerikanske lande og Danmark var hurtigt ude og erklære deres støtte til Juan Guaidó, efter at han onsdag foran en stor menneskemængde i hovedstaden Caracas udnævnte sig selv til præsident.

Det efterlader præsident Nicolas Maduro meget alene, selv om militæret i Venezuela har afvist at støtte Juan Guaidó.

- Borgerrettighederne, frihed og sikkerhed for alle medlemmer af nationalforsamlingen, herunder dens præsident, Juan Guaidó, skal respekteres, siger Federica Mogherini.

Juan Guaidó blev i januar taget i ed som præsident for Venezuelas demokratisk valgte nationalforsamling.

Nationalforsamlingen har dog næsten ingen magt i landet, efter at Maduro i august 2017 godkendte et dekret, der gav et nyetableret forfatningsråd lovgivende magt.

EU-præsident Donald Tusk skrev tidligere onsdag på Twitter, at han "håber, at hele Europa vil stå sammen om at støtte de demokratiske kræfter i Venezuela".

En rettighedsgruppe oplyser, at 13 mennesker er blevet dræbt i løbet af de seneste to dages uroligheder i Venezuela.

- Vold og overdreven brug af magt fra sikkerhedsstyrker er helt uacceptabelt og vil ikke løse krisen, siger Federica Mogherini.

/ritzau/AFP