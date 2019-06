Det er ikke i orden, at kvindelige dommere skal på pension længe før mændene, vurderer EU-Domstolens rådgiver.

EU-Domstolens generaladvokat mener, at Polen har handlet i strid med EU-traktaterne ved at sende kvindelige dommere på pension længe før mændene.

Generaladvokat Evgeni Tanchev har vurderet sagen som en slags rådgiver for domstolen forud for en endelig domsafsigelse.

Tanchev er i sin skriftlige vurdering klar i mælet også om andre dele af Polens kontroversielle domstolsreform.

Polens regering indførte i juli 2017 nye regler for pension af dommere. Tidligere skulle alle dommere ved højesteret på pension, når de fyldte 67 år. Efter reformen blev kvindernes pensionsalder sænket til 60, mens den for mænd var 65.

Samtidig fik Polens justitsminister nye beføjelser til at beslutte, at udvalgte dommere ved lavere retsinstanser kunne blive ud over pensionsalderen. Tidligere har den magt ligget hos den polske domstolsstyrelse.

Reformerne har ført til voldsom kritik af den polske regering. Dels fordi reformen ses som kønsdiskriminerende. Og dels fordi både EU-Kommissionen og andre EU-lande ser den som et forsøg på at styre domstolen og håndplukke dommere.

/ritzau/