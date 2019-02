Letland har ikke fremvist beviser nok til, at det var i orden at suspendere bankdirektør, mener EU-Domstolen.

Der var ikke tilstrækkelige beviser for at suspendere nationalbankdirektøren i Letland for korruption.

Det har EU-Domstolen tirsdag slået fast i en afgørelse.

Ilmars Rimsevics blev i februar sidste år suspenderet af de lettiske myndigheder, efter at han forinden var blevet anholdt af korruptionspolitiet på en anklage om bestikkelse.

Anklagerne mod Rimsevics kom fra Norvik Bank, hvor Anders Fogh Rasmussen sidder i bestyrelsen.

Men EU-Domstolen i Luxembourg har altså vurderet, at der ikke var grundlag for at suspendere Rimsevic.

Domstolen har efterspurgt yderligere beviser fra de lettiske myndigheder, men det har de ikke kunnet levere, og suspenderingen er derfor blevet annulleret.

Ilmars Rimsevics er også medlem af styrelsesrådet hos Den Europæiske Centralbank (ECB).

Anklagen fra Letland går på, at bankdirektøren skal have bedt om 100.000 euro i bestikkelse.

