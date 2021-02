Statsstøtte til luftfartsselskaber under corona er mødt af klager fra Ryanair. Nu er de første afvist.

Ryanair får ikke noget ud af at have klaget over den svenske statsstøtte til SAS under coronakrisen. Det har en domstol i EU afgjort onsdag.

Flere lande har under krisen spyttet penge i kassen til flyselskaber, som er delvist nationalt ejet - blandt andet dansk-svenske SAS.

Det har EU-Kommissionen godkendt, men irske Ryanair har altså klaget over, at det er sket. Nu er de første af striben af klager så blevet behandlet, og dem har lavprisselskabet ikke fået noget ud af.

Det er Ryanairs klage over den svenske statsstøtte til SAS og Frankrigs støtte til Air France, som onsdag er blevet afvist.

- Ordningen formodes at være vedtaget i EU's interesse, lyder begrundelsen for afvisningen af klagen over den svenske støtte til SAS.

Ryanair klagede over den svenske lånegaranti til SAS og en ordning i Frankrig, som har gjort det muligt at få udsat visse luftfartsafgifter.

Det irske selskab vil nu appellere dommen. Det kan dog tage flere år, før der er en afgørelse på plads.

I alt har Ryanair klaget 16 gange over EU-Kommissionens ja til statsstøtte, der blandt andet er blevet givet til Lufthansa, KLM og TAP.

- Under pandemien er der givet over 30 milliarder euro i diskriminerende statsstøtte til europæiske luftfartsselskaber.

- Hvis det får lov til at stå, vil det fordreje de lige vilkår i luftfarten i EU i de kommende årtier, hvilket giver kronisk ineffektive, nationale luftfartsselskaber en hjælp i forhold til deres effektive lavpriskonkurrenter, skriver Ryanair i en pressemeddelelse.

Luftfartsbranchen er blevet særdeles hårdt ramt af coronakrisen. Udbruddet har betydet lukkede grænser og har holdt verdens fly på jorden.

Både Danmark og Sverige har måttet skyde milliarder ind i SAS, der som resten af branchen har været hårdt ramt.

Redningsplanen havde en værdi af 8,6 milliarder kroner og betød, at Danmark og Sverige øgede ejerandelen af selskabet til knap 44 procent.

I regnskabsåret fra november 2019 til oktober 2020 tabte SAS 6,8 milliarder kroner. Det er det største minus i SAS' 75-årige historie.

/ritzau/