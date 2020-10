Kun i tilfælde af national trussel kan indsamling af telefon- og internetdata tillades, afgør EU-Domstolen

EU-Domstolen siger i en afgørelse, at nogle medlemsstaters efterretningstjenester, der foretager masseindsamling af telefon- og internetdata, ikke handler efter EU's regler.

EU-Domstolen siger, at en generel indsamling af den type data kun kan tillades, når et land står over for en "alvorlig trussel mod den nationale sikkerhed".

Og i en sådan situation, så skal den fulde adgang til telefon- og internetdata begrænses til en "strengt nødvendig" periode.

Videre hedder det i afgørelsen, at når der sker masseindsamling af data, skal der sikres mod misbrug ved at lade en domstol eller en uafhængig "administrativ enhed" vurdere det.

/ritzau/dpa