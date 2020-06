Kina fik ifølge EU-chefer klar besked om problemer med handel, klima, Hongkong og cyberangreb i Europa.

Problemerne i relationen mellem EU og Kina er mange, og forholdet med den "systemiske rival" i øst er "ikke let".

Det var essensen i budskabet fra to EU-chefer efter et videotopmøde mandag, da parterne drøftede cyberangreb på hospitaler i EU, konkurrenceforvridning og situationen i Hongkong, blandt meget andet.

- Vi udtrykte vores store bekymring over den nationale sikkerhedslov for Hongkong, siger Michel på et pressemøde.

Kina er med en sikkerhedslov ved at ændre på det delvise selvstyre, som regionen har. I sidste uge fremlagde Kina et udkast til loven, der lover at tage hensyn til menneskerettigheder - uden at gå i detaljer.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, fortæller, at hun sammen med Michel på mødet fremlagde beviser på, at Kina har udført cyberangreb på hospitaler i Europa.

Australien har for nylig fremsat en lignende beskyldning mod Kina, hvilket Kina i sidste uge afviste som løgn og latin.

- Forholdet til Kina er et af mest strategisk vigtige og et af de mest udfordrende, som vi har, siger von der Leyen på pressemødet.

EU-cheferne og Kinas præsident, Xi Jinping, havde også en dialog om handel. EU er blandt meget andet utilfreds med kinesisk statsstøtte, som forstyrrer konkurrencen i Europa.

EU-cheferne efterlyser fair spilleregler. For nylig fremlagde EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, en hvidbog om udenlandsk statsstøtte. Med den lægger hun op til øget kontrol med statsstøtte.

Kina er, siger von der Leyen, en god partner, når det handler om at sætte klimaet på den internationale dagsorden. Det kan bare ikke mærkes på hjemmefronten, tilføjer hun.

- Men man skal også tage ansvar, siger von der Leyen, som efterlyser konkret handling, så Kina kan bidrage til at sikre målsætningen fra FN-klimaaftalen i Paris.

Budskabet var - ifølge EU-cheferne - at Kina skal sørge for at blive klimaneutral så hurtigt som muligt efter 2050.

- Fremskridt kræver samarbejde på begge siger, gensidighed og tillid. Det var centralt i vores samtaler i dag, siger hun.

EU og Kina har endnu et topmøde senere i år.

/ritzau/