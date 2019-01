Storbritannien må snarest melde ud, hvad kongeriget ønsker, efter at skilsmisseaftale med EU er stemt ned.

Underhuset i London gav et rungende nej til premierminister Theresa Mays skilsmisseaftale med EU. Spørgsmålet er, hvad briterne nu har tænkt sig at gøre, blot ti uger før Storbritannien efter planen forlader EU.

Det kalder på en afklaring i Storbritannien, og det haster, lyder det fra både EU-præsident Donald Tusk og EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker.

- Vi beklager udfaldet af afstemningen, og vi opfordrer den britiske regering til snarest at gøre det klart, hvilke skridt den vil tage, siger Donald Tusks talsmand i en skriftlig udtalelse.

EU-præsidenten skriver en anelse mere gådefuldt på Twitter:

- Hvis en aftale er uopnåelig, og hvis ingen ønsker, at det ender uden en aftale, hvem vil så i sidste ende have modet til at sige, hvad den eneste positive løsning er?

May led et massivt nederlag i det britiske parlament med 202 stemmer for og 432 imod. Efter afstemningen lod hun forstå, at hun fortsat vil jagte en løsning for brexit. Efter planen skal briterne forlade EU 29. marts.

Også Juncker efterspørger en snarlig afklaring af, hvilken vej Storbritannien har i sinde at gå.

- Med beklagelse tager jeg udfaldet af afstemningen i Underhuset her til aften til efterretning. Jeg appellerer til briterne om hurtigst muligt at tydeliggøre, hvad den vil. Tiden er ved at løbe ud, skriver Juncker på Twitter.

De øvrige EU-lande "vil fortsat holde sammen", og landene vil forsøge at begrænse de skader, som brexit vil forårsage, skriver EU-præsidentens talsmand.

Det indebærer, at man forbereder sig på, at skilsmissen ender uden en aftale.

- Risikoen for en kaotisk udtræden er øget med denne afstemning, og selv om vi ikke ønsker dette, så vil vi være forberedt, siger Tusks talsmand.

EU vil fortsætte processen med at ratificere skilsmisseaftalen, der blev indgået med den britiske regering i november.

- Den aftale er og forbliver den bedste og eneste vej, der kan sikre en velordnet udtræden for Storbritannien af EU, siger talsmanden.

May valgte i december at udskyde afstemningen om aftalen, da det stod klart, at hun ville tabe stort.

To gange har May søgt og fået forsikringer fra EU om, at aftalen såkaldte bagstopper kun er en nødløsning, der ikke tænkes anvendt og i givet fald ikke permanent.

Bagstopperen er en sikkerhed for, at der opretholdes en usynlig grænse mellem Irland og Nordirland. Mange briter er oprørte over den, da den - frygter de - vil lænke kongeringet til EU-regler på ubestemt tid.

/ritzau/