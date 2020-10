Ursula von der Leyen går i isolation for anden gang på to uger. Hun har været tæt på en coronasmittet.

EU-Kommissionens formand har i hast forladt et EU-topmøde i Bruxelles, da hun torsdag har fået melding om, at en ansat på hendes kontor er smittet med coronavirus.

Ursula von der Leyen har selv fået foretaget en test, og den viste et negativt resultat, skriver hun på Twitter.

- Ikke desto mindre, af forsigtighed, forlader jeg straks EU-topmødet og går i isolation, skriver hun.

Kommissionsformandens isolation, og det forhold at hun var inde til mødet, får ikke konsekvenser for mødet. Det bekræfter en talsmand.

Det er anden gang på blot to uger, at formanden går i isolation. Første gang var i begyndelsen af oktober, da hun havde været tæt på en smittet. Dengang blev hun ikke selv smittet.

EU's stats- og regeringschefer holder møde i et ekstra stort mødelokale, så de kan holde ekstra afstand. Desuden skal de bære masker, når de bevæger sig omkring.

Der er indført en række foranstaltninger, der skal sikre, at coronavirus ikke spredes blandt deltagerne, hvis en person i bygningen skulle være smittet.

Von der Leyen talte ved sin ankomst til bygningen, hvor topmødet afholdes.

Billeder viser, at hun gik og talte med Luxembourgs premierminister, Xavier Bettel.

Den danske statsminister, Mette Frederiksen (S), sagde ved sin ankomst i en lufthavn uden for Bruxelles, at mødet slet ikke burde være afholdt som et almindeligt møde.

Statsministeren fortalte, at hun flere gange har opfordret til at holde topmøder som videokonferencer, da stigende smittetal over hele Europa bekymrer hende.

Tidligere har EU-præsident Charles Michel været i karantæne. Det førte i slutningen af september til, at et EU-topmøde blev flyttet en uge.

