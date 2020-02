Det var "upassende" at beskrive klimaforkæmpere som ramt af "Greta-syndrom", erkender EU's udenrigschef.

Klimaforandringerne er et emne, man skal være varsom med at lave sjov med.

Det har EU's udenrigschef, spanske Josep Borrell, måttet sande, efter at han under et møde i EU-Parlamentet onsdag kom med en henkastet bemærkning om unge klimaaktivister.

Her sagde han, at de unge aktivister er blevet forført af den svenske klimaforkæmper Greta Thunberg.

Han kritiserede de unge for ikke at være klar over, hvor dyrt og svært det bliver at gennemføre de gennemgribende tiltag i kampen mod klimaforandringerne.

De unge er således blevet ramt af "Greta-syndromet", lød det fra Borrell, da han beskrev tendensen.

Det er især denne kommentar, 72-årige Josep Borrell har mødt heftig kritik for.

Derfor er han lørdag på Twitter kommet med en undskyldning for kommentaren.

- Jeg vil gerne undskylde til alle, som har følt sig krænket af min upassende kommentar om den vigtige ungdomsbevægelse, der bekæmper klimaforandringerne, skriver han.

Gruppen De Grønne i EU-Parlamentet har kritiseret Borrell i stærke vendinger for hans kommentarer. Kommentarerne er "uacceptable for en repræsentant for EU", mener gruppen.

EU-Kommissionen har store ambitioner på klimaområdet. Klimaforandringerne har en central plads i kommissionens handlingsplan. Og kommissionen har lovet at bruge milliarder af euro om året for at sikre, at EU er klimaneutral i 2050.

