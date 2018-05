EU-præsident Tusk mener, at den amerikanske regering under Trump er præget af "lunefuld selvsikkerhed".

Sofia. Med Donald Trump som præsident i USA gør Europa sig ikke længere nogle illusioner. Europa må være parat til at klare sig selv.

Det er budskabet fra EU-præsident Donald Tusk, inden EU-lederne onsdag aften samles til uformelt topmøde i Sofia med udfordringen fra Trump højt på dagsordenen.

Her skal EU-lederne blandt andet tale om Trumps trussel om handelskrig og om situationen, efter at USA har trukket sig fra atomaftalen med Iran.

- Når vi ser på præsident Trumps seneste beslutninger, kunne man tænke, at med sådan nogle venner, hvem behøver så fjender, siger Donald Tusk.

Han mener, at den amerikanske regering er præget af "lunefuld selvsikkerhed", der kommer oven i udfordringerne fra Kina og Rusland.

- Men helt ærligt burde Europa være præsident Trump taknemmelig. For takket være ham er vi sluppet af med alle illusioner, siger Donald Tusk.

- Han har fået os til at indse, at hvis du har brug for en hjælpende hånd, finder du den for enden af din arm, siger han.

/ritzau/