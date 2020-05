Europæerne skal sikre kollektiv disciplin over for Kina, der udnytter splittelse, siger EU-udenrigschef.

EU's udenrigspolitiske chef, Josep Borrell, opfordrer Europa til at stå sammen over for Kina, så det store land i øst ikke får mulighed for at spille EU-landene ud mod hinanden.

Det skriver han i en kronik, der kan læses i flere europæiske aviser.

Borrells kritik kommer efter mange ugers anspændt forhold mellem Europa og Kina, der falder sammen med coronakrisen.

Det er i en periode, hvor EU-Kommissionen to gange er blevet beskyldt for at ligge under for Kina.

Borrell bemærker, at Kina under coronakrisen med fanfarer sendt læger og udstyr til Italien, som på det tidspunkt var presset til det yderste af sygdommen Covid-19.

Men europæerne skal passe på ikke at være "naive" over for den slags diplomati.

- At udvikle en fælles EU-tilnærmelse til en supermagt er aldrig let, siger Borrell, der er tidligere spansk udenrigsminister.

- Og tilfældet Kina er ikke nogen undtagelse. Også når Kina nogen gange ikke holder sig tilbage med at spille på disse uenigheder. Men det er sandelig op til europæerne at opretholde den nødvendige kollektive disciplin, mener han.

EU har ved en række lejligheder haft svært ved at finde sine egne fødder over for Kinas meget beslutsomme leder, Xi Jinping.

Nogle EU-lande er gået ind for at føre en hård linje. Andre har været mere forsigtige eller ligefrem modvillige

Kina har brugt sin store pengekasse til at fremme sit store globale transportnet "Road And Belt", der også kendes som silkevejsprojektet. Det handler om at bygge store veje, jernbaner og havne.

Det har gavnet de østeuropæiske EU-lande og Grækenland, som har modtaget store lån fra Kina. De har været uvillige til at kritisere Kina.

Borrell minder om, at EU i et strategipapir fra sidste år definerer Kina som "en systemisk rival", der er en ikke-demokratisk økonomisk modspiller.

