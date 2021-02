Fængsling af Navalnyj og brutalitet mod demonstranter markerer lavpunkt i forhold til Rusland, siger Borrell.

Relationen mellem EU og Rusland har været betændt i årevis. Men den er tydeligvis også kompliceret, hvilket et pressemøde fredag vidner om.

Mens EU's udenrigschef, Josep Borrell, fordømmer Ruslands behandling og fængsling af Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj, står Rusland med en vaccine, som potentielt kan hjælpe hele Europa hurtigere ud af en krise.

- Jeg vil benytte lejligheden til at ønske Rusland tillykke. Det er godt for hele menneskeheden. Jeg er glad for at læse den artikel i det anerkendte tidsskrift The Lancet, siger Borrell om den russiske coronavaccine Sputnik V.

Han tilføjer, at han håber, at Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) kan godkende vaccinen, så "den også kan bruges i EU".

- Det vil være gode nyheder, siger Borrell.

Hovedparten af pressemødet fokuserer dog på den svære relation mellem parterne, men på spørgsmål fra russiske journalister tager Borrell også afstand til USA, blandt andet den amerikanske Cuba-politik.

En aktuel årsag til EU's dårlige forhold med Rusland er behandlingen af Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj. Han er nu fængslet i Rusland, efter at han sidste sommer blev forgiftet i Rusland.

Før mødet sagde Borrell, at forholdet mellem parterne "var på et lavpunkt".

Men EU's udenrigschef fik relativt hurtigt overstået sin fordømmelse. Med lav stemmeføring.

- Jeg meddelte Lavrov vores store bekymring og opfordring til, at han bliver løsladt, og at der bør foretages en uafhængig undersøgelse af forgiftningen, siger Borrell.

Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, vender hele forgiftningssagen på hovedet. Han udtrykker det officielle standpunkt, at Ruslands regering og myndighederne i landet ikke har noget med sagen at gøre.

- Det blev først fundet af tyske militærlæger, hvilket er meget sigende. Vi har ikke fået noget ud af vores forsøg på at få det fremvist. Tyskland, Frankrig og OPCW har ikke svaret os. Det er uhøfligt. Det er uacceptabelt, siger Lavrov.

Han siger, at den russiske regering "støtter transparens". EU-landene står fast på, at Rusland har forgiftet Navalnyj.

Navalnyj har selv fremlagt materiale, der peger på, at en russisk efterretningstjeneste stod bag forgiftningen.

Borrell er rejst til Moskva trods modstand mod besøget fra flere EU-lande. Det er over tre år siden, at en udenrigschef i EU har været på officielt besøg i landet.

Borrell har forsvaret sit besøg med, at det ikke nytter noget at stå og pege fingre i hver sin lejr. Det er vigtigt at have en dialog.

EU-landenes udenrigsministre diskuterede forholdet til Rusland på et møde 25. januar i Bruxelles.

EU-landenes modstand mod besøget er kommet frem senere.

Borrell bekræfter på fredagens pressemøde, at ingen EU-lande til dato har fremlagt forslag om konkrete sanktioner.

22. februar skal landene dog diskutere, om de ønsker yderligere sanktioner.

EU har allerede flere sanktionsregimer rettet mod Rusland. De har rod i konflikten i Ukraine og Ruslands annektering af Krim i 2014.

Lavrov kritiserer EU's "ensidige sanktioner". Han bemærker, at EU i stigende grad "opfører sig som USA" ved at træffe beslutninger som disse.

- EU er en upålidelig partner, siger Lavrov.

Russeren mener, at det aktuelle forhold "hverken er til fordel for EU eller Rusland".

Borrell rækker hånden ud til Lavrov på flere emner.

Han er blandt andet optaget af, at parterne kan samarbejde om at genoplive den internationale atomaftale med Iran. Den aftale løb ud i sandet, da USA under tidligere præsident Donald Trump trak sig.

/ritzau/