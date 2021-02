Rusland afviser en konstruktiv dialog med EU, og europæerne må drage konsekvensen, siger Josep Borrell.

EU's udenrigspolitiske leder, Josep Borrell, lader søndag forstå, at hans besøg i Rusland op til weekenden kørte af sporet.

Rusland afviser en konstruktiv dialog med EU, og europæerne må drage konsekvensen af det, skriver han søndag på sin blog.

Det kan betyde nye sanktioner mod Rusland.

Borrell bemærker, at tre EU-diplomater blev beordret udvist af Rusland under hans to dage lange besøg i landet. Det viste, at den russiske regering "ikke ønskede at gribe denne mulighed til at føre en mere konstruktiv dialog med EU".

Derfor er EU "nødt til at drage konsekvensen" af det, skriver han, og fortsætter med at sige, at "det vil være op til medlemsstaterne at beslutte de næste skridt - og ja, de kunne indeholde sanktioner".

Borrell afsluttede sit besøg i Moskva lørdag. Det var et besøg, som splittede de 27 medlemslande. Frankrig og Tyskland var blandt dem, der mente, at det ville være en god ting at komme i dialog med Kreml.

Andre lande mente, at der skulle spilles hårdere ud over for Rusland efter fængslingen af oppositionslederen Aleksej Navalnyj og regimets brutale angreb på demonstranter rundt om i Ruslands byer.

Den russiske udenrigsminister kaldte fredag på et pressemøde med Borrell EU for en "utroværdig" partner.

Borrell omtaler sit besøg i Moskva som kompliceret. At han er vendt tilbage til Bruxelles "dybt bekymret".

- Det ser ud, som om at Rusland gradvist er ved at afkoble sig fra Europa og ser på demokratiske værdier som en eksistentiel trussel, skriver han.

Under sit besøg i Moskva blev tre diplomater fra Sverige, Polen og Tyskland udvist af landet. Angiveligt for at deltage i ulovlige demonstrationer i Rusland.

Borrell skal 22. februar orientere EU' 27 udenrigsministre om sit besøg i Moskva, og EU's ledere skal drøfte forholdet til Rusland på et topmøde i marts.

/ritzau/AFP