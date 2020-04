EU-lande skal arbejde sammen om genåbningen af samfundet. EU-Kommissionen fremlægger onsdag genåbningsplan.

EU's medlemslande skal ikke lette for hurtigt på de restriktioner, som landene har indført i kampen mod coronavirus.

Flere EU-lande er allerede begyndt at åbne små dele af samfundet efter flere ugers nedlukning.

Men det er vigtigt, at genåbningen sker i tæt koordination i EU, mener EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, der onsdag præsenterer forslag til en koordineret genåbningsplan af EU.

- Hvert skridt i en genåbning bør koordineres mellem medlemslandene. Uden koordinering er der risiko for negative virkninger på andre EU-lande og politiske konflikter, siger hun.

Planen indeholder tre hovedpunkter for, at en genåbning kan indledes.

Det indebærer blandt andet, at der skal være et mærkbart fald i spredningen af coronavirus og tilstrækkelig kapacitet i sundhedsvæsenet.

Desuden skal det også være muligt effektivt at overvåge spredningen af virusset i de enkelte lande.

Tirsdag åbnede Østrig for tusindvis af butikker. Butikker med et areal op til 400 kvadratmeter samt havecentre og byggemarkeder bliver de første, som får lov til at åbne igen.

Fra den 1. maj følger indkøbscentre, større butikker og frisører.

Men lande omkring Østrig har fortsat lukket deres butikker. Derfor kan det fortsat give mening at have kontrol ved grænser, siger von der Leyen.

- Hvis der bliver åbnet butikker i et land, vil vi ikke have, at der er folk fra nabolandene, som tager over grænsen for at købe ind.

- Det er en skridt for skridt-tilgang, der er brug for i den her situation.

- Gode naboer taler med hinanden. Og det er vigtigt, at både nabolande og Kommissionen orienteres, for at vi kan lykkes med at få gang i samfundet igen, siger von der Leyen.

