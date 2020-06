Alle sider bør afholde sig fra at bruge vold, appellerer EU's udenrigschef med adresse til USA.

EU's udenrigschef er "chokeret" og fordømmer amerikanske myndigheders "misbrug af magt" i forbindelse med drabet på amerikaneren George Floyd i sidste uge.

På en pressekonference i Bruxelles opfordrer udenrigschef Josep Borrell samtidig til, at alle parter afholder sig fra at bruge vold.

- Som amerikanerne er vi chokerede og rystede over drabet på George Floyd. Alle samfund må være på vagt over for at bruge overdreven magt, siger Borrell under en pressekonference i Bruxelles.

I et længere svar på udviklingen i USA taler han også om vigtigheden af at overholde menneskerettigheder.

- Alle menneskers liv har værdi - også sorte menneskers.

George Floyd var 46 år, da han blev døde i forbindelse med en anholdelse i Minneapolis i sidste uge.

En betjent pressede et knæ mod Floyds hals og nakke i flere minutter. Betjenten blev anholdt nogle dage senere. Flere andre betjente deltog i anholdelsen.

Under anholdelsen blev der optaget en video, hvor man kan høre Floyd sige, at han ikke kan trække vejret.

Hændelsen har ført til voldsomme uroligheder, demonstrationer og blodsudgydelser flere steder i USA.

- Vi fordømmer racisme af enhver slags. Vi har tillid til, at amerikanerne kan finde samme, og at landet kan hele som nation, siger Josep Borrell.

Demonstrationerne har også bredt sig til Washington D.C.

Her har præsident Donald Trump gjort mange demonstranter endnu mere vrede, da han poserede for fotografer med Bibelen foran en historisk kirke tæt ved Det Hvide Hus.

/ritzau/