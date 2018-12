Den kinesiske gigant Huawei bliver beskyldt for spionage fra flere lande. EU udtrykker også bekymring.

Der er grund til at være bekymret for telegiganten Huawei og andre kinesiske techselskaber, da de udgør en sikkerhedsrisiko for EU og EU's virksomheder.

Sådan lyder det fra Andrus Ansip, EU-Kommissionens næstformand med ansvar for det digitale indre marked.

- Vi har grund til at være bekymret for de virksomheder, siger han til Reuters.

Huawei har på det seneste været i et sandt stormvejr. En række lande har udtrykt bekymring over, at selskabet spionerer via sit udstyr, der indgår i blandt andet mobilnetværk rundt i verden.

I forrige uge var det New Zealand, der satte bremsen i. Og i denne uge har Storbritanniens efterretningstjeneste udtrykt bekymring om Huawei.

Teleselskabet British Telecom har på den baggrund besluttet at pille udstyr fra Huawei ud af sit netværk over de kommende to år.

Tidligere i år har Australien nedlagt et forbud mod, at det kinesiske selskab leverer udstyr til landets mobilnetværk.

Det samme har USA, der desuden har lagt pres på sine allierede af samme årsag.

Onsdag blev Huaweis finansdirektør, Wanzhou Meng, anholdt i Canada med henblik på udlevering til USA.

Hun er datter af Huaweis grundlægger og er mistænkt for at have været med til at bryde USA's sanktioner.

Det skal konkret være sket ved, at Huawei har omgået sanktionerne ved at videresælge udstyr fra den amerikanske virksomhed Hewlett-Packard til Iran.

I Danmark spiller Huawei en stor rolle på telemarkedet. Selskabet har de seneste år stået for at drive og udbygge TDC's mobilnetværk. Desuden sælger Huawei smartphones til de danske forbrugere.

Det kinesiske selskab er dog fortsat godkendt til at drive virksomhed i Danmark.

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), som står for at holde øje med sikkerheden, udtaler til Jyllands-Posten, at Huawei er på radaren.

TDC oplyser, at det har et godt samarbejde med Huawei - herunder også om sikkerhed.

Derudover følger teleselskabet anbefalingerne fra FE.

/ritzau/Reuters