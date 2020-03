Tusindvis af lastbiler er strandet ved lukkede grænser rundt omkring i EU, siger kommissionsformand.

De seneste dage har ikke bare Danmark, men en række EU-lande lukket deres grænser. Det skyldes frygt for spredning af coronavirus.

EU-Kommissionens formand advarer søndag i en videobesked om, at det vil få konsekvenser for tilgængeligheden af mad og dagligvarer, hvis ikke man gør noget.

- Gør vi ikke noget nu, vil butikkerne få svært ved at fylde op på hylderne med visse produkter, siger hun i en videobesked fra Bruxelles.

Tusindvis af lastbiler er ifølge von der Leyen strandet ved grænser rundt omkring i Europa.

- I denne situation er det af afgørende betydning, at vi holder vores indre marked åbent, siger hun.

En lignende melding kom hun med fredag formiddag, da hun direkte sagde, at det ikke var anbefalet af sundhedsmyndighederne at lukke grænserne. Hun henviste til WHO.

Fredag aften meddelte statsminister Mette Frederiksen (S) imidlertid, at Danmark fra lørdag klokken 12 ville lukke grænserne.

Ursula von der Leyen har ikke ønsket at kommentere den danske regerings beslutning. Frederiksen sagde på pressemødet, at hun på forhånd havde orienteret EU-Kommissionen.

Sundhedsstyrelsen i Danmark har sagt, at den ikke har anbefalet en lukning. Det var en politisk beslutning. Mette Frederiksen har siden bekræftet, at det er tilfældet.

/ritzau/