AstraZeneca skulle levere et trecifret millionantal i første kvartal, og virksomheden må levere, siger Leyen.

AstraZeneca skal leve op til den kontrakt, som vaccineproducenten har indgået med EU, før den eksporterer flere vacciner fra sine fabrikker i EU.

Det siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, efter et EU-topmøde torsdag aften.

- Jeg mener, at det er indlysende, at virksomheden for det første må indhente efterslæbet. Den må overholde den kontrakt, som det har med EU-landene, før den igen kan eksportere vacciner, siger von der Leyen.

Der har været store problemer med AstraZeneca, som sammen med University of Oxford har udviklet en coronavaccine, der er blandt fire godkendte i EU.

Den britisk-svenske virksomhed skulle have leveret et trecifret millionantal i første kvartal af 2021. I stedet ender det på omkring 30 millioner doser.

I samme periode har AstraZeneca i vid udstrækning levet op til sin kontrakt med Storbritannien. For at kunne gøre det har AstraZenecas fabrikker i EU bidraget med over 10 millioner doser til briterne.

Men AstraZeneca har ikke sendt vacciner fra sine fabrikker i Storbritannien til EU, som det ellers fremgår af deres kontrakt, at de skal.

- Vi skal kunne fortælle borgerne i EU, at de får deres fair andel. Derfor er det andet princip, om at virksomhederne skal leve op til deres kontrakter, før de eksporterer til andre regioner i verden, vigtigt, siger von der Leyen.

Aktuelt benyttes vaccinen fra AstraZeneca ikke i Danmark. Det skyldes mistanke om, at den i meget sjældne tilfælde kan føre til blodpropper, og det undersøges. Der er indberetninger om blodpropper som en mulig bivirkning fra flere lande.

Stats- og regeringscheferne blev ifølge EU-præsident Charles Michel enige om, at produktionen af vacciner skal øges i Europa.

- Det er absolut nødvendigt, at vi fortsat arbejder på at øge produktionen af vacciner i Europa, og at vi bliver bedre til at distribuere dem til EU-landene, siger Michel.

Han kalder det en topprioritet, som alle er helt målrettede mod at opfylde.

- Vi har en stærk interesse i at øge vores produktion af vacciner i EU. Vi skal være klar til de kommende år og nye varianter. Vi skal være klar til tiden, når vi igen er nødt til at forstærke immuniteten mod coronavirus og varianter, siger von der Leyen.

/ritzau/