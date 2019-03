En ny aftale betyder, at arbejdere fra EU-lande kan få dagpenge efter én måneds opsparing i en dansk a-kasse.

EU-Kommissionen, EU-Parlamentet og medlemslandene er tirsdag blevet enige om en omfattende aftalepakke på arbejdsområdet, der blandt andet justerer dagpengeregler.

Det oplyser beskæftigelseskommissær Marianne Thyssen fra Belgien på sin Twitter-profil.

- Dette er et vigtigt skridt for social beskyttelse af vores vandrende indbyggere og arbejdere, skriver hun.

Fra dansk side har et vigtigt tema været, hvor lang tid optjeningsperioden til at modtage dagpenge skulle være.

EU-landenes beskæftigelsesministre blev sidste sommer enige om at søge en reduktion af optjeningsperioden fra tre til en måned. I Danmark siger reglerne tre måneder, men det står til at blive ændret nu.

Parlamentet ville helt ned på én dag, men den gik medlemslandene ikke med på.

I den nye aftale er parterne blevet enige om en optjeningsperiode på én måned. Man vil desuden kunne tage sine dagpenge med ud af landet i seks måneder.

Det forudsætter dog en lang række krav, og vedkommende skal have været arbejdsløshedsforsikret et helt år i EU.

Retten til dagpenge er dog betinget af, at arbejderen har været arbejdsløshedsforsikret i et år, inden der kan søges - i eksempelvis Danmark.

De danske europaparlamentarikere har på tværs af partierne højlydt kritiseret, at reglerne skulle laves om.

Blandt andet har Socialdemokratiet kaldt det en "bombe under den danske velfærdsmodel".

Parlamentsmedlem Ole Christensen (S) siger tirsdag, at det "ikke er en god aftale for Danmark".

Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU er heller ikke tilfreds.

- Det vil få store konsekvenser for vores dagpengesystem, når det gøres lettere at optjene dagpengeret på den her måde, siger hun.

/ritzau/