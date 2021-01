AstraZeneca kan sende ansøgning om markedsgodkendelse af coronavaccine til EU i næste uge, vurderer agentur.

En tredje vaccine mod coronavirus, der dog er knap så effektiv som de to første, kan muligvis blive godkendt allerede i slutningen af januar.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) forventer at modtage en ansøgning om en betinget markedsgodkendelse af en coronavaccine fra AstraZeneca i næste uge.

Det skriver EMA på Twitter. Agenturet har modtaget yderligere data fra AstraZeneca, som udvikler vaccinen sammen med Oxford University.

- Mulig afgørelse i slutningen af januar, afhængig af data og evalueringsproces, skriver agenturet.

I sidste uge lød det ellers fra EMA, at man ikke skulle forvente en godkendelse af vaccinen i denne måned. Årsagen var, at man savnede data. Disse har EMA nu modtaget.

I Storbritannien blev vaccinen godkendt til brug kort før nytår, og den er taget i brug.

Tidligere har to andre vacciner mod coronavirus fået en betinget markedsgodkendelse i EU.

Den første er en fælles vaccine fra amerikanske Pfizer og tyske BioNTech. Den er allerede er taget i brug i EU-landene. Også i Danmark.

Den anden er fra amerikanske Moderna. Den ventes at komme i brug fra næste uge. Det meddelte EU-Kommissionen fredag. Det er dog op til det enkelte land at aftale leverancen med producenten.

EU har fredag også annonceret en udvidet købsaftale med Pfizer og BioNTech. Den sikrer, at der kan købes yderligere 300 millioner doser. 75 millioner af disse modtages i andet kvartal.

Vaccinen fra AstraZeneca og Oxford University er markant lettere at håndtere, da den kan opbevares ved almindelig køleskabstemperatur. De to første vacciner kræver superfrysere, hvor temperaturen er under minus 70 grader celsius.

AstraZenecas vaccine er ikke helt så effektiv, som de først godkendte vacciner.

Der er imidlertid ikke et helt klart billede af, hvor effektiv den er. Den første større undersøgelse viste, at den har en effektivitet på 70 procent.

En senere undersøgelse, hvor man doserede på en anden måde, viste en effektivitet på 90 procent.

Vaccinen fra AstraZeneca er desuden billigere end de første vacciner, og den ventes, også da den ikke kræver dybfrost, at kunne blive vigtig i fattigere dele af verden.

EU benytter "betingede markedsgodkendelser", da vaccinerne på grund af den globale krise er udviklet så hurtigt, at man endnu ikke har haft mulighed for at følge virkningen af vaccinerne over længere tid.

Man har under et års data.

En betinget markedsgodkendelse forpligter producenterne til løbende at give disse data videre til EU, som så løbende vurderer effektivitet og sikkerhed. En betinget godkendelse gælder i et år. Den kan forlænges.

