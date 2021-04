Målet med EU-strategi for frivillige hjemrejser og genintegration er, at flere rejser hjem på gensidig aftale.

EU's agentur for grænse- og kystbevogtning (Frontex) får en central rolle i at sørge for, at flere personer uden lovligt ophold rejser hjem. Frivilligt.

Det er led i en strategi for frivillige hjemrejser og genintegration, som EU-Kommissionen fremlægger tirsdag.

- Hjemrejser er mere effektive, når de er frivillige, og når de ledsages af reelle muligheder for genintegration, siger EU-kommissær for fremme af europæisk levevis Margaritis Schinas i en skriftlig kommentar.

En hovedpointe i strategien er, at frivillige hjemrejser er både billigere og mere effektive end tvang. De er dog også mindre udbredte.

Kommissionen opgør prisen for en frivillig hjemrejse til 560 euro. En tvungen koster i snit 3414 euro. Altså seks gange så meget.

Omkring en tredjedel af de personer, som har fået afvist et ønske om lovligt ophold, rejser hjem. Og kun en tredjedel af disse gør det frivilligt.

Der kommer Frontex ind i billedet.

Agenturet skal bidrage til at opbygge de "nødvendige kapaciteter" i de lande, hvortil migranterne rejser tilbage. Penge fra EU skal bidrage til en mere vellykket genintegration i de lande, hvor migranterne kommer fra.

Samtidig skal Frontex oplære rådgivere, der skal hjælpe EU-landene med håndteringen af hjemsendelser og dialogen med tredjelandene.

Det fremgår af strategien, at EU arbejder på at skabe "gensidigt fordelagtige partnerskaber" med lande uden for EU. Disse omfatter hjemsendelser og genintegration.

Lignende aftaler om samarbejde har Danmark og andre EU-lande arbejdet på længe, og visse af dem er velfungerende. Men langtfra alle. En række lande ønsker ikke at samarbejde. EU-landene vil lægge et større pres på dem.

Kommissionens seneste strategi bygger videre på eksisterende planer for hjemsendelser af afviste personer fra tredjelande.

Siden sommeren 2018 er knap 25.000 personer ifølge EU-Kommissionen blevet hjulpet tilbage til deres oprindelsesland.

EU yder rådgivning til EU-landene om, hvordan hjemsendelserne praktisk kan håndteres.

Frontex hjalp i 2020 medlemslande med omkring 18 procent af hjemsendelserne. Det er planen, at tirsdagens strategi skal øge den andel.

Agenturet får med strategien en ny afdeling. Den skal ledes af en vicedirektør.

EU-landene har i årevis forsøgt at nå til enighed om en reform af den fælles asyl- og migrationspolitik. Det er sket uden succes.

Der er fortsat dyb splittelse mellem de EU-lande, der ønsker en form for fordeling, og andre landes totale afvisning af samme. Splittelsen blev tydelig, da EU i 2015 så en meget stor tilstrømning af migranter fra syd og øst.

/ritzau/