Eksperter påpeger, at Ukraine trods krig bliver nødt til at gennemføre reformer.

Ukraine har "lang vej igen" med de reformer, som EU kræver gennemført. Det fremgår af løbende rapporter, og det erkender den danske udenrigsminister.

Men EU skal ikke desto mindre vise forståelse, mener Anders Samuelsen (LA), som henviser til revolutionen i 2014 og den krig, som den tidligere sovjetrepublik fortsat udkæmper mod separatister støttet af Rusland.

- Det er femårsdagen i dag for de første mord i Maidan-opstanden. Det er rigtig vigtigt, at vi sender et solidarisk signal, og samtidig, med presset vi lægger på reformsporet, skal vi sikre, at reformprocessen fortsætter, siger Samuelsen.

Udenrigsministeren har mandag morgen været vært for et møde mellem EU's udenrigsministre og Ukraines udenrigsminister, Pavlo Klimkin.

I en større analyse af reformprocessen i Ukraine skriver analytikere fra tænketanken Chatham House, at den ukrainske præsident, Petro Porosjenko, længe har undskyldt den haltende reformproces med krigen i øst.

Men det holder ikke, påpeger de.

- Det er præcis på grund af krigen og behovet for at styrke staten og samfundet, at regeringen bliver nødt til hurtigt at gøre noget og begrænse korruptionen, hedder det i rapporten fra november 2018.

Mandag er det fem år siden, at tusindvis af mennesker samledes i den ukrainske hovedstad, Kijev, hvor flere end 100 mennesker blev dræbt på en uge og den daværende præsident, Viktor Janukovitj, flygtede til Rusland.

