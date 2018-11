Små virksomheder bliver fritaget for ny krav, der følger med EU's tilgængelighedsdirektiv, siger Løkkegaard.

Efter års forhandlinger er vejen banet for et EU-direktiv om tilgængelighed, der vil lette livet for 80 millioner handicappede og ældre med nedsat funktionsevne.

Morten Løkkegaard (V) har været forhandler for Europa-Parlamentet på direktivet i et langt tovtrækkeri med medlemslandene og EU-Kommissionen.

- Det gør det meget lettere at være handicappet eller ældre med nedsat funktionsevne. For 80 millioner europæere, heriblandt danskere, er det et væsentligt fremskridt, siger Morten Løkkegaard.

Med direktivet får producenter og virksomheder klare retningslinjer for, hvordan eksempelvis mobiltelefoner og hjemmesider skal indrettes, så de kan bruges af handicappede.

Der har været en betydelig modstand fra medlemslandene, da disse nye krav vil koste penge. Det vil kræve større investeringer.

Men små virksomheder er ikke omfattet af kravene. Det har været en vigtig prioritet for den danske parlamentariker.

- Det er kart, at det er en hårfin balance mellem de handicappedes forbedrede muligheder på den ene side og så virksomhedernes mulighed for at udvikle sig og ikke blive fanget i bureaukrati og byrder, siger Morten Løkkegaard.

/ritzau/