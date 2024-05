Under den tidligere nationalkonservative regering indklagede EU-Kommissionen Polen for at underløbe domstole.

EU-Kommissionen afslutter onsdag formelt sin sag mod Polen for at have forbrudt sig mod principperne om retsstaten.

Det er en strid, som har formørket forholdet mellem EU og Polen.

Kommissionen indklagede i 2017 Polen. Det skete med henvisning til, at den daværende nationalkonservative regering anført af partiet Lov og Retfærdighed (PiS) havde undergravet domstolenes uafhængighed i landet.

Det kunne ultimativt havde ført til, at Polen fik frataget sin stemmeret i EU. Men det er nu taget af bordet fra onsdag.

Polen bliver i dag ledet af en koalition, som slog PiS ved valget i oktober sidste år. Her blev tidligere premierminister Donald Tusk, en overbevist EU-tilhænger og tidligere formand for EU's ministerråd, igen regeringschef.

Tusk-regeringen har fremlagt en plan, som vil gøre op med politisk indblanding i domstolenes virke.

Regeringen i Warszawa siger, at den vil efterleve afgørelser fra Den Europæiske Domstol.

