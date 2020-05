Coronakrisen har vist, at Danmark skal blive ved med at styrke sin sundhedssektor, vurderer EU-Kommissionen.

Den igangværende coronakrise har understreget behovet for, at Danmark bliver ved med at arbejde for et stærkt sundhedssystem.

Det skriver EU-Kommissionen i en rapport, hvor den kommer med anbefalinger til Danmark omkring håndteringen af coronakrisen.

I rapporten er Kommissionen særligt bekymret for en mangel på medarbejdere i sundhedssektoren.

Det bekymrer også, at der ikke er flere specialiserede læger og sygeplejersker inden for intensivbehandling.

- Et fortsat arbejde med at tage hånd om disse mangler i arbejdskraften er helt afgørende, skriver Kommissionen.

Uddannelse af mere personale kan imidlertid tage noget tid. Derfor er der også anbefalinger til, hvad der kan gøres på den korte bane.

På kort sigt anbefaler Kommissionen, at Danmark arbejder for at sikre kritiske produkter til brug i sundhedssektoren. Det inkluderer beskyttelsesudstyr til de ansatte.

Det er ikke kun Danmark, som har fået anbefalinger fra Kommissionen. Resten af de 28 medlemslande har også modtaget råd i forhold til coronakrisen.

/ritzau/