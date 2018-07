EU mener, at 27 ud af 72 polske højesteretsdommere kan blive tvunget til at træde tilbage på grund af ny lov.

Bruxelles. EU-Kommissionen truer formelt Polen med en ny retssag i den løbende strid om en systemisk trussel mod den polske retsstat.

Denne gang handler det om en lov, der kan betyde, at mere end hver tredje polske højesteretsdommer risikerer at blive afsat.

- Kommissionen er af den opfattelse, at disse tiltag underminerer princippet om retssystemets uafhængighed, hedder det i en pressemeddelelse.

Loven, der træder i kraft tirsdag 3. juli, nedsætter pensionsalderen for dommere i den polske højesteret fra 70 til 65 år.

Det kan med ét slag betyde, at 27 ud af 72 højesteretsdommere kan blive tvunget til at træde tilbage.

Ifølge den nye polske lov kan nuværende højesteretsdommere bede om at få deres mandat forlænget ud over den nye pensionsalder.

Det er så op til den polske præsident at afgøre, hvilke højesteretsdommere han i givet fald vil forlænge.

Men EU-Kommissionen mener ikke, at den nye polske lov lever op til EU's standarder for uafhængige retssystemer.

- Der er ikke fastlagt nogle kriterier for præsidentens beslutning, og der er ingen mulighed for en retlig gennemgang af beslutningen, hedder det i pressemeddelelsen fra kommissionen.

EU-Kommissionen har derfor mandag sendt en såkaldt åbningsskrivelse til Polen, der nu har en måned til at svare.

Det er første skridt mod en retssag ved EU-Domstolen.

Ifølge EU overtræder den nye lov traktatens artikel 19 og de grundlæggende rettigheders artikel 47 om effektiv retsbeskyttelse ved upartiske domstole.

EU-Kommissionen har allerede trukket Polen for EU-Domstolen i en strid om nye regler for pension ved de lavere domstole.

I december sidste år besluttede EU-Kommissionen samtidig at indlede en historisk procedure mod Polen for overtrædelser af retsstatens principper.

Det er EU's såkaldte artikel 7-procedure, der kan udløse sanktioner, og i yderste fald føre til, at Polen mister sin stemmeret i EU's ministerråd.

Så vidt kommer det næppe. Det kræver enstemmighed at nå frem til sådan en beslutning. Og her vil Ungarn blokere.

Den højrenationalistiske regering i Polen afviser alle beskyldninger om, at retsstatens principper er truet i Polen.

Ændringerne handler ifølge den polske regering alene om at rydde op i et korrupt retssystem, der slæber rundt på en tung arv efter over 40 år under kommunismen.

Mange polske højesteretsdommere har på forhånd sagt, at reformen af højesteret strider mod forfatningen.

De vil derfor trodse den nye lov og blive på deres poster, lød det i sidste uge.

/ritzau/