Besætningen på Boeing 737 MAX fulgte alle regler, men de kunne ikke kontrollere fly, siger etiopisk minister.

Piloterne på et fly fra Ethiopian Airways fulgte reglerne, da flyet i sidste måned gentagne gange dykkede brat, inden det forulykkede, lyder det i foreløbig etiopisk havarirapport.

Flyet af typen Boeing 373 MAX blev knust, da det 10. marts få minutter efter start fra lufthavnen i Addis Abeba ramte jorden. Alle de 157 mennesker om bord omkom. Heriblandt mange europæere.

- Besætningen udførte gentagne gange alle procedurerne, som er fastlagt af flyfabrikken. Men de var ikke i stand til at kontrollere flyet, siger Etiopiens transportminister, Dagmawit Moges, på et pressemøde. Her bliver rapportens konklusioner fremlagt.

Flyfabrikken Boeing bør granske kontrolsystemet i de nye fly af typen 737 Max, siger hun.

Boeing 737 MAX er den amerikanske flyfabriks nyeste satsning, og der er afgivet ordrer på flyet for flere hundrede milliarder dollar.

Men ulykken i Etiopien, der kommer ikke mange måneder efter et lignende styrt i Indonesien med en Boeing 737 MAX, har allerede kostet flyfabrikken dyrt i penge og prestige.

