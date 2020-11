Den etiopiske premierminister siger, at befolkningen i den nordlige Tigray-region må vende sig mod oprørere.

Etiopiens regering gav søndag aften oprørere i Tigray en frist på 72 timer til at overgive sig.

Det skete, efter at regeringen har indtaget endnu en by i den nordlige region, hvor regeringshæren i mere end to uger har været involveret i en blodig konflikt med lokale oprørsstyrker.

- Vi opfordrer jer til at overgive jer inden for 72 timer. Grib denne sidste chance, siger Etiopiens premierminister, Abiy Ahmed, i et ultimatum.

Abiy, som modtog Nobels fredspris 2019, gav ordre til en militær offensiv i Tigray i begyndelsen af denne måned. Dette skete efter et angreb på militæret i den nordlige region, som styres af Tigray Folkets Befrielsesfront (TPLF).

Tele- og internetkommunikation i Tigray har været lukket ned, mens kampe har stået på hele denne måned, hvor hundredvis - eller måske tusindvis - af mennesker er blevet dræbt.

Premierministeren siger, at den næste fase i den militære operation bliver afgørende.

Han opfordrer de almindelige borgere i byen Mekele, som er regional hovedstad i Tigray, til at lægge afstand til TPLF, som han kalder "juntaen".

- Vi opfordrer almenheden i Mekele til at undgå artilleriangreb og til at befri sig fra juntaen, siger Abiy og opfordrer den halve million indbyggere i Mekele til at tage hærens side mod TPLF, som han kalder "forræderisk".

Han lover, at der tages alle mulige forholdsregler for, at civile kan undgå at blive berørt af kampe.

Lederen af TPLF, Debretsion Gebremichael, siger, at TPLF stadig holder sine stillinger syd for Mekele og forsøger at trænge de føderale styrker tilbage nær Adigrat.

- Det er ikke lykkedes for regeringsstyrkerne at omringe Mekele, som de havde planlagt. De har ikke kunnet rykke sig på den front i en hel uge, siger han i en sms sendt til nyhedsbureauet Reuters.

TPLF har i mange år domineret etiopisk politik.

Under kampene er over 30.000 flygtet til nabolandet Sudan.

FN's generalsekretær, António Guterres, har opfordret parterne til at nedtrappe konflikten, som har skabt frygt for en borgerkrig i Etiopien, som med 110 millioner indbyggere er Afrikas mest befolkningsrige land efter Nigeria.

/ritzau/Reuters