Et par i Rusland har i 23 år haft en kælebjørn boende i deres private hjem.

Et sted i Rusland bor parret Svetlana og Yuriy Panteleenko med deres 23-årige kælebjørn Stephan. Bjørnen har boet hos dem, siden den var tre måneder gammel, og selvom Stephan uden besvær vil kunne dræbe sine to ejere, så er Svetlana og Yuriy ikke bange for den, skriver Ladbible.com.

På Danske-dyreinternater.dk kan man læse, at bjørne er skyld i op til 10 dødsfald årligt.

Svetlana og Yuriy Panteleenko sammen med deres kælebjørn Stephan. Foto: OLGA BARANTSEVA/ CATERS NEWS

Stephan blev fundet i en skov, efter han var blevet væk fra sin mor. Han havde det ikke godt. Heldigvis er han i dag en sund og rask bjørn på cirka 130 kilo. Han æder dagligt 25 kilo fisk, æg og grøntsager.

Selvom bjørne er kendt for at kunne blive aggressive, har Stephan aldrig gjort nogen fortræd. Foto: OLGA BARANTSEVA/ CATERS NEWS

Parret fortæller, at noget af det bedste, bjørnen Stephen ved, er at putte sig ind til dem på sofaen, når de slapper af foran fjernsynet. Svetlana beskriver Stephan som en meget social bjørn, som elsker mennesker. Den har aldrig gjort dem eller andre fortræd.

Ud over at ligge på sofaen kan Stephan godt lide havearbejde, spille fodbold og picnics.